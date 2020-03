Para garantir a segurança e saúde dos trabalhadores, clientes, parceiros e comunidade autores e artistas a FNAC anunciou esta quinta-feira o encerramento temporário de várias lojas.

No entanto, a empresa garante que vai continuar a garantir os serviços mínimos com o objetivo de dar resposta a situações excepcionais e por isso vai ter acesso restrito a sete lojas, localizadas no Centro Colombo, Almada Fórum, CascaisShopping, NorteShopping, GaiaShopping, Fórum Coimbra e Fórum Algarve. Estas lojas, que permanecem excecionalmente abertas, passam a adotar um horário reduzido, das 11h às 20h.

Já os serviços de bilheteira, laboratório fotográfico, cartão FNAC e cafés FNAC estão em todas as lojas temporariamente encerrados, incluindo nas lojas com serviços mínimos.

A FNAC continuará a disponibilizar o seu catálogo de produtos e serviços através da fnac.pt, que contará com um reforço nos processos logísticos de entrega e normas de higiene.

O prazo de trocas e devoluções foi alargado para 45 dias para compras efectuadas a partir do dia 1 de março.

As lojas físicas FNAC retomarão o seu normal funcionamento assim que voltarem a estar reunidas todas as condições de segurança e saúde.