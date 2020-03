O deputado do CDS João Almeida confessa que está preocupado com o comportamento de alguns portugueses.

João Almeida escreve, na sua página do Facebook, que não saía de casa há cinco dias, mas deslocou-se hoje ao Parlamento para marcar presença no debate e ficou “chocado” com o comportamento de algumas pessoas.

“Devo dizer que estou chocado. O que vi em Lisboa chega a ser revoltante. Mais movimento do que é costume a esta hora. Famílias inteiras dentro de carros. Grupos na rua, conversando animadamente, sem qualquer proteção. Assim, vai correr mal. Não esperava ver nada disto. Não esperava mesmo”, afirmou o deputado centrista.