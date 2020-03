Depois de o primeiro-ministro ter anunciado a suspensão de voos de e para a União Europeia, à exceção de países onde existem grandes comunidades portugueses, como o Canadá, os EUA, a Venezuela e a África do Sul, bem como os países de língua oficial portuguesa, o Governo aconselha todos os portugueses que se encontrem com dificuldades em regressar ao país a utilizarem a linha de emergência covid-19, do Ministério de Negócios Estrangeiros (+351 217 929 755) ou através do email covid19@mne.pt.

A linha irá estar aberta entre as 09h e as 22h00 de todos os dias úteis, para garantir apoio aos cidadãos portugueses. Fora deste horário, a linha Covid-19 do MNE é complementada pelo atendimento através do Gabinete de Emergência Consular, com atendimento 24 horas através dos números + 351 217 929 714; + 351 961 706 472 ou do endereço de correio eletrónico: gec@mne.pt.

A linha não poderá ajudar os cidadãos no "tratamento de outros assuntos de natureza consular tais como a emissão de cartões de cidadão, passaportes biométricos ou tratamento de pedidos de vistos, que seguem os seus canais próprios e regulares junto dos postos consulares"; pode ler-se no site do Portal das Comunidades Portuguesas, do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

"O Governo recomenda que todos os cidadãos nacionais em viagem no estrangeiro em turismo, negócios ou por outras razões, efetuem, de forma urgente, esforços no sentido de antecipar o seu regresso a Portugal", apela o MNE.