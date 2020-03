Devido à pandemia de Covid19 que está a afetar o mundo todo por igual, eventos sociais e grandes concentrações de pessoas, no geral, são cada vez menos aconselhados pelas autoridades, tendo grande parte dos eventos culturais sido cancelados por toda a Europa.

Esta crise afeta todos, e em particular as indústrias culturais sendo que os músicos, artistas e editoras têm sentido um impacto imediato. À luz destes factos, o serviço de música ao vivo por subscrição Gig Club decidiu passar a sua atividade para uma plataforma online, a Gig Club Radio, na qual assegurará uma seleção de música nova de todos os géneros e com curadoria, para todo o mundo.

A Gig Club Radio terá uma playlist curada pela equipa Gig Club, assim como programas autorais, e fará a transmissão de uma série de concertos por live stream numa plataforma específica chamada Play it Safe, stay home. Fornecendo a músicos, produtores e artistas um software simples para transmissão das suas atuações, o Gig Club continuará a levar música aos seus membros e fãs distribuídos por todo o mundo, garantindo um apoio emocional mínimo em época de quarentena geral.

Play it Safe, stay home, nasce em parceria com a Omnichord Records, arrancado as atuações no próximo sábado dia 21 de Março, dia mundial da poesia, e tendo um fim previsto para 19 de Abril sendo que este prazo inicialmente previsto poderá ser alargado.

O propósito da iniciativa é, ainda, o de trazer para a esfera pública a situação de precariedade que os artistas vivem nos dias de hoje sendo que este cenário se agravou bastante no contexto atual que se vive por todo o Mundo.

Também por esse motivo, durante as transmissões será incentivado o donativo para cada um dos artistas envolvidos assim como outras formas de apoio aos músicos envolvidos como a compra de discos, merchandise, entre outras opções, assegurando que as receitas revertem na sua totalidade para os artistas.

Como funciona? Através de um software simples, músicos, produtores e artistas poderão difundir a sua música a todo o mundo, garantindo, assim, não só um apoio emocional mínimo em época de quarentena geral, mas também o acesso à cultura musical.

De momento, já existem mais de 30 artistas parceiros de quatro países diferentes que se juntam à plataforma, destacando-se nomes como Alex D’Alva, Best Youth, Cassete Pirata, Filipe Sambado, First Breath After Coma, Joana Espadinha, Luis Severo, Noiserv, Nuno Rancho, Samuel Uria, Surma, The Legendary Tigerman, The Twist Connection, Valter Lobo, Whales e muitos outros (lista completa abaixo).

O Gig Club está ainda a aceitar candidaturas de artistas que se queiram juntar ao Play it Safe, stay home, assim como de DJs, curadores, ou autores de programas de rádio que queiram participar da programação da Gig Club Radio.

Esta é mais uma das iniciativas que nasceram da impossíbilidade de sair de casa devido ao período de quarentena. A primeira a surgir foi o Festival Fico em Casa, a acontecer entre os dias 17 e 22 de março, onde quase uma centena de artistas portugueses estão a dar concertos online no seu instagram pessoal ou no do festival.

Fora da música, também no cinema encontramos destas iniciativas. Depois de no último sábado ter anunciado o Espaço Nimas, em Lisboa, até 15 de abril, a Medeia Filmes deu início ao ciclo Quarentena Cinéfila. Durante esta semana, com três filmes de Wim Wenders. Acessível de forma gratuita até à meia-noite desta quarta-feira está já, desde o meio-dia desta terça-feira, O Estado das Coisas - para assistir aqui. Quinta-feira será diponibilizado o link do clássico Paris, Texas e entre as 12h de sábado e todo o dia de domingo será possível assistir online a Lisbon Story - Viagem a Lisboa.

Os links de acesso são partilhados a cada dois dias, às 12h, no site e nas páginas do Facebook e do Instagram da Medeia Filmes, cuja sala de cinema, na Av. 5 de outubro, em Lisboa, tem data de reabertura prevista para 16 de abril, com programação ainda a anunciar.

