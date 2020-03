A NASA comunicou que um dos investigadores do Ames Research Center, instalação de testes e centro de pesquisas da localizado em Moffett Federal Airfield, na Califórnia, foi diagnosticado com Covid-19 o que levou a agência espacial a pedir aos restantes colaboradores que trabalhem a partir de casa.

“Acreditamos que a exposição no centro tem sido limitado mas, devido a abundância de cautela… o Ames Research Center entrará num estado temporário de teletrabalho até notícia de contrário”, pode ler-se no comunicado da agência espacial desta segunda-feira.

Os trabalhadores da NASA estão em constante contacto com os seus supervisores e foram aconselhados a evitar deslocações a não ser que sejam essênciais para as viagens comandadas pelo instituto. As únicas exceções vão para trabalhadores específicos com funções críticas, confirmou a CBS News.

Esta não é a primeira medida de prevenção tomada pela agência espacial, a divisão europeia anunciou que a missão ExoMars 2022 foi adiada devido ao vírus.