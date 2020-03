Enquanto o pânico em torno do novo coronavírus continua a aumentar e os Governos organizam uma estratégia para combater o surto, enquanto os supermercados elaboram planos de contingência para gerir as compras motivadas pelo pânico e o papel higiénico esgota, o que me cabe não é falar do vírus, até porque já existem mais de 150 artigos científicos, mas apenas de como podemos manter o nosso sistema imunitário forte, antes que o pânico e a histeria tomem conta.

E, para já, o que é recomendado por todas as entidades é: descanse, beba bastantes líquidos, coma alimentos saudáveis ​​e gira o seu stresse para manter a sua imunidade forte.

Mas isto também é o que dizemos todas as semanas na nossa crónica de alimentação.

Por isso, aqui vão algumas dicas – nada de que não tenhamos falado antes, mas um pequeno lembrete...

E lembre-se de que manter o sistema imunitário forte só ajuda, consumindo alimentos saudáveis e complementando-os com vitaminas e minerais que o apoiem.

Reduza o consumo de junk food, café, álcool e tabaco. Evite também açúcar e carboidratos refinados, como o pão branco (também rico em açúcar): têm um efeito negativo no sistema imunitário e podem torná-lo vulnerável a infeções.

Apoie o seu corpo com suplementos que estimulem o sistema imunológico: zinco, antioxidantes e vitaminas A, C e D.

Mantenha-se ativo e em forma, pois o movimento regular estimula o sistema linfático.

Mantenha-se bem hidratado para que as suas células imunológicas funcionem eficientemente.

Durma. Sem sono suficiente, o corpo produz menos citocinas, um tipo de proteína que tem como alvo infeções e inflamações, criando efetivamente uma resposta imune.

Os seguintes alimentos contêm nutrientes essenciais para aumentar os níveis de antioxidantes, reduzir a inflamação e fornecer vitaminas, minerais e estimulantes do sistema imunitário.

Alho

Gengibre

Açafrão

Frutas cítricas, morangos, quivis e uvas vermelhas

Couves, espinafres, brócolos, acelga, batata-doce e cenouras

Sementes de abóbora, sementes de girassol e sementes de chia

Amêndoas

Alguns suplementos para impulsionar o sistema imunitário

A vitamina C estimula o sistema imunitário e ajuda o corpo a produzir anticorpos e glóbulos brancos para combater infeções.

A vitamina A apoia as membranas mucosas (o revestimento) do trato respiratório. Impede que bactérias e vírus penetrem e causem estragos no corpo. Também ajuda a produzir anticorpos para proteger o organismo contra infeções futuras.

O zinco é um mineral essencial necessário para a produção e funcionamento das células imunitárias. Com as suas propriedades antioxidantes e antivirais, ajuda a proteger as células e promove a cura no corpo.

Os probióticos são bactérias “boas” que ajudam a restaurar e manter a flora intestinal para manter o sistema imunológico a funcionar de maneira ideal. Se houver um crescimento excessivo de bactérias prejudiciais no sistema gastrointestinal, é provável que o seu sistema imunológico sofra.

A vitamina D prepara as suas células imunológicas para atacar e afastar vírus e bactérias. A falta desta vitamina pode torná-lo mais suscetível a doenças, incluindo as autoimunes.

Por isso vá as compras, não gaste em papel higiénico e adquira alimentos benéficos para a sua saúde.

Para mais questões, sugiro que consulte o link abaixo e que não se deixe bombardear por informações em excesso que o vão deixar assustado e perturbado.