O EDP University Challenge, iniciativa da EDP destinada a estudantes universitários, dedica a sua 14.a edição ao tema da sustentabilidade. O concurso, que termina com uma final global, une as três empresas que promovem o projeto – EDP Portugal, EDP Renováveis e EDP Brasil – e vai eleger a melhor equipa que, além de um prémio monetário, ganhará uma viagem a Silicon Valley.

O mote para a edição deste ano é a sustentabilidade e, em Portugal, os grupos têm de desenvolver um projeto que aborde esta temática de acordo com áreas como a eficiência energética, a mobilidade elétrica ou a economia circular.

As inscrições já estão abertas e destinam-se a estudantes universitários das áreas de engenharia, gestão, economia, marketing ou comunicação. As equipas podem ser constituídas por dois ou três elementos e as inscrições devem ser enviadas até ao próximo dia 23, através do site www.edp.com/edpuniversitychallenge.

Em cada uma das três geografias serão selecionadas 15 equipas para participar na final local, de onde sairão as três vencedoras, que recebem um prémio de 1200 euros e ainda 400 euros para o professor. As nove equipas vencedoras dos três países vão participar na final global do programa, que se realiza em outubro, em Lisboa, e em que será escolhida a equipa vencedora, que recebe uma viagem a Silicon Valley.

A campanha global que estará presente nas três geografias tem criatividade da agência Partners e transforma frases célebres que marcaram a história da humanidade em frases de motivação.

Neste sentido, participar no EDP University Challenge e, consequentemente, poder ir a Silicon Valley afigura-se como um grande momento na história dos participantes que pode fazer a diferença no planeta.

A EDP conta com a consultora Premivalor Consulting como parceira desta iniciativa, cujo principal objetivo é estimular os estudantes universitários a aplicar os seus conhecimentos académicos no desenvolvimento de projetos relacionados com as áreas de negócio do grupo.

O que é o EDP University Challenge? Este programa é uma iniciativa internacional da EDP para jovens universitários em Portugal, no Brasil e em vários países onde a EDP Renováveis está presente (Espanha, França, Itália e Bélgica). Trata-se de um concurso anual com o objetivo de estimular os estudantes universitários a aplicar os seus conhecimentos académicos no desenvolvimento de um projeto focado num tema relacionado com o Grupo EDP.

Recorde-se que este concurso, que já vai na sua 14.a edição, foi pela primeira vez global no ano passado, contando com participantes do Brasil, Portugal e Espanha.

Os grandes vencedores da edição do ano passado do EDP University Challenge foram Victor Takashi Hayashi e Tiago Yukio Fujii, da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, cujo tema de projeto era a gamificação da consciencialização energética usando interfaces conversacionais e predição. Nesse ano, a final realizou-se em Lisboa, na sede da EDP, em outubro.

Nessa ocasião, Ana Sofia Vinhas, diretora de marca da EDP, destacou ser muito importante a ligação criada entre os alunos do ensino superior e a empresa do setor energético, uma vez que os estudantes “são os talentos do futuro e é esta geração que está a acompanhar as evoluções digitais e tecnológicas, tendo a capacidade de apresentar ideias que podem ser desenvolvidas no negócio da EDP”.

Portugueses no pódio em 2019 Na final do ano passado estiveram presentes três projetos de equipas inscritas em Portugal, cujo tema era a loja do futuro da EDP. Desses três, um chegou aos três finalistas e os autores tiveram a oportunidade de voltar a apresentar o seu projeto e de responder às questões do painel de jurados, composto por Diogo Ramalho, vice-diretor e chefe de desempenho de vendas e estratégia comercial B2C na EDP Portugal, Joaquín García-Boto, diretor de promoção da EDP Renováveis Espanha, Nuno Pinto, gerente de produtos B2C da EDP Brasil, e Telmo Vieira, da PremiValor Consulting, parceira da EDP há 13 anos.

A dupla Renato Andrade e Paula Feio, da Universidade do Minho, cujo tema de projeto era a aplicação das realidades aumentada e virtual no âmbito das lojas de serviços, foi a única das três a chegar à final.