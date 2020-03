Itália deu o pontapé de saída ao anunciar que os pagamentos das prestações do crédito à habitação serão suspensos em todo o território italiano devido à propagação da covid-19. Trata-se de uma moratória, ou seja, nome que se dá ao atraso no pagamento de uma dívida que surge na sequência de um acordo entre o credor e o devedor, assumindo, pois, natureza extrajudicial. Regra geral, o pedido de moratória está associado às entidades – empresas e particulares – que, por alguma razão, não conseguem pagar as suas dívidas.

E Portugal podia seguir esse exemplo? Os economistas ouvidos pelo i estão divididos no que diz respeito a aplicar estas medidas no mercado nacional.

Para João Duque, a medida até pode ser positiva porque alivia os proprietários no pagamento da prestação da casa, mas levanta depois dificuldades junto do sistema financeiro. “No fundo, tapa-se de um lado, mas destapa-se do outro”. Ainda assim, lembra que “é mais fácil aumentar o capital dos bancos do que dar dinheiro às pessoas para regularizar os seus pagamentos”.

No entanto, no entender do economista, essa iniciativa teria de partir sempre do Banco Central Europeu (BCE), face a eventuais situações de incumprimento. E recorda: “Até posso deixar de pagar a casa, mas vou continuar a pagar outros empréstimos, como é o caso do cartão de crédito, por exemplo”.

Já André Pires, analista da XTB, lembra que Espanha deverá seguir o exemplo de Itália e, como tal, entende que a medida começa a ser uma hipótese muito real em Portugal. Mas admite que tem riscos. “Seria um alívio financeiro para as famílias, num momento em que boa parte da população se encontra em casa, com custos acrescidos e sem os mesmos rendimentos”.

No entanto, esta medida incorreria no risco de degradação da situação patrimonial das instituições financeiras. Mas se for de curta duração, na prática, será apenas uma reestruturação dos cronogramas dos créditos em questão”, diz ao i.

Também para Nuno Caetano, analista da corretora Infinox, se Portugal optasse por uma medidas destas, tal não seria inédito, lembrando o caso de Itália e também do Reino Unido, onde o RBS anunciou que irá prorrogar por três meses as prestações do crédito à habitação para todos aqueles estejam afetados pela covid-19. No entanto, lembra que, na realidade portuguesa, tudo irá depender da verba que o Governo aloque para o combate aos efeitos económicos causados pela pandemia. “No que toca ao excedente orçamental, temos de ter atenção que esse mesmo excedente advém maioritariamente das ‘cativações do Centeno’, e não tanto da produção e riqueza gerada no país. Por outro lado, os setores a serem mais afetados por esta situação são o do turismo e da restauração, que representam cerca de 20% do PIB”, afirma ao i.

E vai mais longe: “Podemos esperar algumas medidas de alívio no que toca aos créditos hipotecários face à situação delicada que o país e os portugueses irão atravessar, mas não sabemos até que ponto será suficiente para colmatar a totalidade do período adverso que se avizinha”.

O analista lembra ainda que os principais riscos destas medidas são essencialmente a falta de liquidez que o Governo possa vir a ter ao assumir a responsabilidade do pagamento destas prestações, ou a falta de liquidez que a banca possa ter no caso de serem os bancos a prorrogar o prazo destas prestações. “Ainda é cedo para se ter números concretos quanto ao impacto da pandemia. Por isso, há que também ter cautela nas medidas a tomar, para não haver um total desencontro entre aquilo que são os cuidados de saúde a ter com os portugueses versus aquilo que poderão ser as consequências económicas futuras”, conclui.

E o arrendamento? Aqui, esse cenário de moratória é mais complicado. Para o presidente da Associação Nacional de Proprietários, não há dúvidas: se o inquilino tiver dificuldades em pagar a renda, a resposta deverá ser dada pelo Governo, e não pelos senhorios.

“Apenas 10% da população vive em casas arrendadas e a maioria dos senhorios são pessoas remediadas, com reformas pequenas, e que estão à espera do valor da renda para pagar as suas despesas”, diz ao i António Frias Marques.

Para o responsável, a decisão de suspender o pagamento de rendas acabaria por criar uma reação em cadeia. “Para o inquilino ficar bem, ficaria o senhorio na desgraça”. E dá como exemplo outros setores. “Ninguém vai às farmácias ou aos supermercados, vem com as compras e não paga. Então, porque devia fechar-se os olhos nos pagamentos das rendas?”, questiona.

Também para Romão Lavadinho, a solução do não pagamento de rendas não passa pelos senhorios, mas pelo Estado. “Não pagar não é solução. Não posso ir à mercearia e não pagar”, diz ao i o presidente da Associação dos Inquilinos Lisbonenses.

O responsável disse ainda que já falou com o Governo para apresentar algumas soluções para o mercado de arrendamento face a esta instabilidade económica, em que uma delas poderia passar por cancelar as ações de despejo em caso de incumprimento até que a situação se normalize.

O cenário é afastado por António Frias Marques, por entender que não faz sentido manter os inquilinos que não pagam, já que uma ação de despejo demora, em média, cerca de três anos a ser resolvida. Uma das hipóteses sugeridas pelo presidente da Associação Nacional de Proprietários é o Estado seguir o exemplo do que fez em 1975, quando se viu a braços com a situação dos portugueses que regressaram a Portugal na sequência do processo de descolonização, após a revolução de 1974. “Essas 500 mil a 600 mil pessoas foram instaladas em hotéis. Hoje pode fazer-se o mesmo. O que não falta agora são hotéis e alojamentos locais vazios. Não se pode é deixar essas pessoas viverem debaixo da ponte”, salienta ao i.

A ideia da Associação dos Inquilinos Lisbonenses vai ao encontro do que foi defendido ontem pela coordenadora do Bloco de Esquerda, que considerou que o Governo “pode e deve” avançar com uma moratória para suspensão dos despejos. “O que achamos é que está provado, e vocês que estão aqui estão a comprová-lo, que fazer a moratória dos despejos só para quem tem mais de 65 anos e está há mais de 15 anos na casa não chega, e há aqui uma tragédia social a acontecer no país”, afirmou Catarina Martins no Porto, numa assembleia pública com moradores despejados e ameaçados de despejo no centro histórico da cidade.