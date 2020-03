A devastação tem sempre uma forma curiosa de nos provar a sua inteligência. As civilizações envelhecem, mas a peste renova-se, engendrando cenários inquietantes a partir dos estudos que faz sobre as inquietações que definem cada época. Parece que Deus se deitou por um bocado, e que, descansando, a peste lhe leu os pensamentos. Assim, na era do frenesim, aqui nos tem de castigo, e a terra inteira parece estar a flutuar, suspensa, sem um prazo certo, as coisas adiam-se, e há uma distância espantosa entre os homens que têm vida interior e os outros, aqueles que não têm aparelhadas as suas ilhas, nem parecem capazes de recriar outra hora, outro tempo. Já os primeiros, a qualquer altura se darão por satisfeitos roendo a corda.

Dos trabalhos e dos dias da peste, depois de o medo ter varrido tudo, é possível imaginar que, no fim, contra os avanços e a esperança que se deposita na ciência, só fiquem os neuróticos supersticiosos, levando nos bolsos estátuas de sal em representação do deus da ironia. Mas pense-se na sorte que têm, nesta hora, os amantes, capazes de saltarem para os olhos um do outro e de os fecharem-nos firmeza quando as coisas se tornarem feias. Zbigniew Herbert, Pier Paolo Pasolini, Antonin Artaud, os poetas com a sua feroz lucidez que se ergue numa altura destas como uma espécie de farol, ajudando-nos até a pensar, sabendo nós como isso significa fugir das intrigas consoladores desses “espectros que querem comandar o real”. Assim, enquanto róis a tua ilha, agora reduzida a poucos metros de terra, ao menos podes valer-te dessas cartas de marear, desses livros de bordo cheios de terror e fantasia, de relatos essencialmente verdadeiros porque são inventados, mas com um assombro diante das peças que compõem friamente a cena em cada época e que não mudam assim tanto. “Vê como os corpos ascendem/ em todos os balcões da terra;/ a vida é vazia,/ está longe a cabeça. (...) No ângulo oblíquo dos tectos/ de todos os quartos que tremem/ acumulam-se os fumos marinhos/ dos sonhos mal concebidos” (Artaud).

Com estes, com outros, o que podemos é permitir-nos a liberdade de delirar um tanto, agora em que por decreto, por uma série de recomendações atentando ao nosso bem, ao Bem comum, as regras mudaram, e parece ter chegado a hora do exílio: “a hora em que um antigo daria realidade/ à realidade/ e a solidão amadurecida à sua volta/ teria a forma da solidão” (Pasolini). Tal como a peste nos tem revelado o seu talento, a sua capacidade para ler essa diferença que só Deus sabe escrever no espelho da desordem, veja-se como, apesar de tudo, nuns poucos versos, que justiça se faz, que noção se anima com a ideia de que, se nos for dado tempo, talvez também nós possamos ser dignos, ao acordar, talvez tenhamos até uma sensação não de júbilo mas de perda quando formos obrigados a regressar a esse regime de remadores esforçando em uníssono os músculos numa galera, ao invés de termos a nossa pequena ilha ou uma lamparina bendita para ler coisas destas: “se a arte tivesse uma jarra quebrada/ por assunto/ uma pequena alma quebrada/ com uma grande pena de si própria/ o que permaneceria de nós/ seria o choro dos amantes/ num pequeno e sujo hotel/quando o papel de parede amanhece” (Herbert).