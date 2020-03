O número de infetados em Portugal subiu para 642, ou seja há 194 novos casos, segundo o boletim da situação epidemiológica divulgado pela DGS, esta quarta-feira, e que já inclui o segundo óbito devido à covid-19, que dirá respeito ao chairman do Santander Totta, Vieira Monteiro, cuja morte foi confirmada esta manhã.

Do total de 5067 casos suspeitos, desde 1 de janeiro, há 4074 que não foram confirmados. A aguardar resultados laboratoriais estão 351 pessoas. O número de contactos em vigilância também aumentou para 6656. O Alentejo, a única região sem infetados confirmados, registou os seus dois primeiros casos.

Por outro lado, o boletim revela uma significativa redução quanto ao número de pessoas internadas por estarem infetadas. Dos 642 doentes estão internados 89 doentes, dos quais vinte estão nos cuidados intensivos, tendo havido um aumento também neste parâmetro.

As cadeias de transmissão são já 24, Espanha é o país com mais expressão no número de casos importados em Portugal, seguido de Itália e França.

As faixas etárias mais afetadas são dos 30 aos 39 e dos 40 aos 49, destaque também para o número de crianças infetadas que são já 16, três rapazes e 13 raparigas com menos de dez anos.