Morreu António Vieira Monteiro, presidente do conselho de administração do Santander, devido a uma infeção pelo novo coronavírus, confirmou ao SOL fonte oficial. Vieira Monteiro tinha 73 anos e encontrava-se internado no hospital Curry Cabral em Lisboa. Terá contraído a infeção, em Itália, onde esteve numa estância de inverno.

António Vieira Monteiro deixa no seu curriculo a compra de dois bancos: primeiro o Banif por 150 milhões de euros, em dezembro de 2015 e, mais tarde o Popular por um euro. Estas duas aquisições transformaram o Santander Totta num dos maiores bancos a operar no mercado português, fazendo concorrência ao BCP, em termos de dimensão.

Esteve sete anos como CEO do Santanter, ocupando o lugar que tinha sido deixado vago por Nuno Amado. Foi substituído por Pedro Castro Almeida em dezembro de 2018.

Foi também vice-presidente da Caixa Geral de Depósitos entre 1993 e 2000.

Em atualização