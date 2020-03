O Chefe de Estado convocou uma reunião do Conselho de Estado por videoconferência para esta quarta-feira. O encontro começou pelas 10h15 e serve para avaliar a intenção do presidente da República sobre a declaração de Estado de Emergência.

Não participam na reunião, segundo avançou ao i fonte de Belém, o presidente do Tribunal Constitucional, Costa Andrade, por motivos pessoais e o ensaísta Eduardo Lourenço.

No final do encontro será emitida uma nota oficial do encontro e não há declarações.

Mais logo, o Parlamento tem tudo a postos para receber uma proposta de Marcelo Rebelo de Sousa para decretar o Estado de Emergência. Ao final da tarde ou início da noite, o Presidente da República falará ao País.