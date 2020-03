Primeiro temos de ganhar a guerra

Há uns dias, um relato de um médico italiano a um colega português, partilhado nas redes sociais, avisava que os próximos tempos serão duros, de decisões difíceis, e que os que estarão na linha da frente da batalha contra a epidemia terão de ser capazes de despir emoções. É difícil fazê-lo mesmo para aqueles que podem estar resguardados. Podemos entrar esta quarta-feira em estado de emergência pela primeira vez em democracia, um estado de guerra que só os mais velhos lembrarão. Há menos de duas semanas estávamos na nossa vida, no teatro, a combinar as próximas férias. Independentemente de qual for o tempo e a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa, vivemos um tempo de exceção. Ao contrário de outras catástrofes que chegam sem aviso, nesta pudemos antever e podemos ainda antever alguma coisa – pelo menos, há essa expetativa. Em Ovar foi decretado o estado de calamidade pública. Quando aconteceu na Lombardia, no Carnaval, ainda parecia longe – até no resto de Itália parecia longe e a discussão era se se ia de viagem de finalistas. Seja ou não decretado o estado de emergência, o apelo de vários peritos tem sido para a importância de restringir ao máximo contactos nesta fase para evitar que a primeira onda de casos seja fatal para a capacidade de resposta do país aos doentes, os “covid” e os outros. É isso que está em causa. Fechar serviços não essenciais será incontornável e a liderança desse movimento coube em grande medida às universidades, autarquias e setor privado. Independentemente das avaliações do tempo que passou, agora importa garantir condições de subsistência, que ninguém é despejado ou fica sem luz ou água, e que toda a população será a seu tempo tratada por igual, que os trabalhadores e empresários ainda a recuperar da crise serão tratados como os que têm mais força e mais garantias. Fechar o país também por uma questão de respeito pelos que não podem ficar em casa – supermercados, lixo, água, energia às farmácias e hospitais – e que não é justo que levem com uma batalha e sacrifícios maiores porque o bar que podia ter fechado não fechou. É tempo de exigência, mas também de solidariedade pelos que têm de decidir, agir com firmeza e ponderar as consequências das decisões. Primeiro, é preciso vencer a guerra, fazer tudo o que for possível para evitar um tsunâmi com a gravidade do que assolou a China e, agora, a Europa, apelou esta semana Fausto Pinto, diretor da Faculdade de Medicina de Lisboa. Depois virá o “plano Marshall”, e também para isso temos de nos preparar. Agora, aprender a lidar com a incerteza, adaptar ao teletrabalho, tentar que quem está mais isolado não o sinta tanto, dar colo aos filhos cheios de energia, mas também inquietos, e enfrentar a crise com confiança e determinação.