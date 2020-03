David Bruno sempre foi um homem prático. Tanto no seu dia-a-dia como na forma como faz a música. Porque não sê-lo também face às adversidades?

Face ao cancelamento dos seus concertos, o músico de Gaia revelou que amanhã, dia 18 de março, vai, juntamente com o seu guitarrista, Marco Duarte, fazer uma atuação ao vivo no seu canal de YouTube oficial.

O seu álbum mais recente, Miramar Confidencial, lançado no último ano, é uma ode à localidade situada na freguesia do Arcozelo e a todos os caloteiros nortenhos, uma vez que nasceu depois do músico e produtor, que também faz parte dos Conjunto Corona, duo de hip-hop do Porto, descobrir uma série de murais grafitados com a inscrição "Adriana Malheiro Caloteiro".

Mas quem seria este Adriano Malheiro e qual seria a sua história? Apesar de não ter descoberto a resposta, este álbum, que conta com participações especiais de Mike El Nite, Samuel Úria ou Fernando Alvim, foi a história que David imaginou quem era esta personagem.

O concerto está marcado para amanhã às 21h.