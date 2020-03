A Ikea Portugal vai encerrar todas as lojas em Portugal bem como os estúdios de planificação por tempo indeterminado e com efeitos já a partir desta quarta-feira devido ao surto de coronavírus.

A medida foi tomada depois de o primeiro-ministro, António Costa, ter dito que cabe aos retalhistas decidir se fecham ou não os seus espaços. No entanto, garante a Ikea, a operação online fica garantida.

“A saúde e o bem-estar dos nossos colaboradores, clientes e parceiros é a principal prioridade da IKEA Portugal. Desde o início desta crise que temos vindo a seguir todas as recomendações da DGS e do Governo, avaliando cuidadosamente o melhor para as pessoas e para o negócio em cada fase. Depois do Governo ter transferido a responsabilidade de fechar lojas para os retalhistas, tomámos imediatamente esta decisão”, explicou Helen Duphorn, country manager da IKEA Portugal.