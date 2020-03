O Governo decretou ao final da tarde desta terça-feira o estado de calamidade pública em Ovar. O anúncio foi feito pelo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, num discurso em que se demonstrou solidário com o presidente da câmara num momento difícil e apelou à compreensão dos cidadãos. Com efeitos imediatos, será aplicada uma "cerca sanitária a todo o município" e serão ainda estabelecidas "restrições quer a atividades económicas quer à circulação de pessoas dentro do município".

Segundo explicou Eudardo Cabrita, "salvo um conjunto de situações excecionais - profissionais de saúde, das forças de segurança ou de socorro, residentes regressando à sua residência habitual, abastecimento de áreas que devam continuar em funcionamento, tal como supermercados e postos de abastecimento de combustíveus - fica vedada a saída dos residentes do concelho de Ovar para fora do município e é vedado o acesso de todos nós ao município de Ovar". Por exemplo, os comboios da CP que atravessam o município não poderão parar nas estações dentro do concelho.

Também as atividades comerciais serão suspensas. Manter-se-ão apenas abertos supermercados, padarias, farmácias, bancos e postos de abastecimento de combustíveis. O ministro garantiu que os munícipes continuarão a ter acesso a "todos os serviços essenciais" como hospitais, centros de saúde, estruturas das forças e serviços de segurança, estruturas de socorro, comunicações e abastecimento de água e energia.

Segundo a ministra da Saúde, trata-se de uma área "compatível com um quadro de transmissão comunitária da doença". Dos 51 casos confirmados na região Centro, 30 são de Ovar. Decorrentes desses casos, estão identificados 440 contactos em monitorização, com recomendação de isolamento e em vigilância pelas autoridades de saúde.

"Estamos perante um elevado número de casos confirmados numa área geográfica relativamente restrita e com muitos contactos em monitorização que podem indiciar de facto uma transmissão comunitária ativa da doença", disse Marta Temido. "Esta medida prende-se com a necessidade que temos de combinar, como já referido em momentos anteriores, uma estratégia de contenção com uma estratégia de mitigação. Ou seja, garantir que reduzimos o número de contágios para também de alguma forma protegermos os serviços de saúde para o atendimento daqueles que possam ser os casos mais complicados".

Notícia atualizada às 19h35