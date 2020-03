O espaço de eleição do Chega para os seus cartazes, junto à Assembleia da República, voltou a ser preenchido com críticas.

Desta vez o visado é o Presidente da República, que se encontra em isolamento voluntário devido ao coronavírus. Aliás, Marcelo Rebelo de Sousa realizou esta terça-feira o segundo teste ao Covid-19, depois de o primeiro realizado há uns dias ter acusado negativo.

"Marcelo em quarentena. Um verdadeiro presidente não se esconde", lê-se no cartaz do partido dirigido por André Ventura.

O próprio líder e deputado único do Chega adiantou no Facebook, onde também partilhou o cartaz, que vai continuar no Parlamento. “Quarta-feira há plenário. Um líder não foge!”, acrescentou.

Sublinhe-se que André Ventura é também candidato às presidenciais, entrando numa corrida a Belém na qual Marcelo continua como favorito.