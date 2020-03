O primeiro teste feito ao bebé que nasceu esta madrugada, no Hospital de São João, no Porto, deu negativo para Covid-19. Segundo a TVI, as análises vão ser repetidas daqui a três dias.

Segunda a Lusa, que cita fonte hospitalar, tanto a a criança, como a mãe - que se encontra infetada com o novo coronavírus -, estão bem.

Na conferência de imprensa desta terça-feira, Graça Freitas garantiu que o parto "correu conforme aquilo que estava programado" e que isso "prova que os serviços estão organizados de forma a dar as melhores respostas". "A assistência ao parto foi feita com as condições ideias de isolamento", acrescentou a diretora-geral da Saúde.