Desde que uniram esforços, em 1996, para fazerem música que os Dropkick Murphys, banda formado no Massachusetts, Estados Unidos, de punk celta e com raízes irlândesas, nunca tinham quebrado a tradição de fazer um concerto no dia de São Patrício, santo padroeiro da Irlanda.

"Pela primeira em 24 anos, não vamos tocar no fim de semana do dia de São Patrício", escreveu a banda no seu Twitter oficial. "A atual situação do mundo é a ÚNICA coisa que nos impede de o fazer".

For the first time in 24 years, we're not playing on St. Patrick’s Day weekend. The current world situation is the ONLY thing that would ever stop us from doing so...



For the first time in 24 years, we're not playing on St. Patrick's Day weekend. The current world situation is the ONLY thing that would ever stop us from doing so...

This Tuesday we're doing a DKM LIVESTREAM CONCERT to EVERYONE - ALL OVER THE WORLD!!

Contudo, não fosse a teimosia do espírito irlandês, o conjunto decidiu que esta tradição não podia morrer e optaram por transmitir o concerto em direto na internet com o nome Streaming Up from Boston, um trocadilho com a sua música mais famosa I'm Shipping Up to Boston, que faz, inclusive parte da banda sonora do filme The Departed – Entre Inimigos realizado por Martin Scorsese.

O stream estará disponível no canal de Youtube da banda e na sua conta de Facebook.