Marcelo Rebelo de Sousa, que continua sem apresentar sintomas relacionados com a Covid-19, vai repetir esta terça-feira o teste que permite despistar a doença.

A notícia avançada pela TVI, e confirmada pelo SOL junto de fonte da Presidência da República, dá ainda conta de que o período de quarenta de Marcelo Rebelo de Sousa termina esta terça-feira.

O resultado da análise será publicado no site da Presidência, à semelhança do que aconteceu no dia 9 de março, quando o primeiro teste foi realizado.