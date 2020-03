Jorge Jesus “realizou um primeiro teste para o Covid-19 e o resultado foi um positivo fraco ou inconclusivo”.

Foi esta a informação avançada pelo Flamengo, clube orientado pelo treinador português, que espera agora a contraprova do resultado de modo a dissipar quaisquer dúvidas relativas ao seu estado de saúde.

No mesmo comunicado, o campeão brasileiro adianta ainda que todo o plantel carioca, bem como integrantes do departamento de futebol e comissão técnica do clube, realizaram o despiste e testaram negativo ao novo coronavírus.

Assim, a dúvida pairava apenas no seu treinador de 65 anos, que, garantiam, apresentava um quadro clínico estável.

“O Mister está sob os cuidados do departamento médico do Flamengo e apresenta quadro estável de saúde”, podia ler-se.

O comunicado surgiu instantes após o Fla anunciar a suspensão dos treinos da equipa principal e das camadas jovens durante, pelo menos, uma semana.

Ainda antes, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro já tinha anunciado a suspensão do campeonato carioca (onde está em ação o Fla) nas próximas duas semanas.

Comunicado:

«O Clube de Regatas do Flamengo informa que os testes para detectar a presença do Covid-19 em atletas, comissão técnica e funcionários do departamento de futebol foram concluídos na tarde desta segunda-feira (16). O clube informa que o treinador Jorge Jesus realizou um primeiro teste para o Covid-19 e o resultado foi um positivo fraco ou inconclusivo. A contraprova do resultado está sendo realizada.

O Mister está sob os cuidados do departamento médico do Flamengo e apresenta quadro estável de saúde. A diretoria reitera o compromisso durante a pandemia do Coronavírus e anunciou a suspensão dos treinos da equipe profissional e das categorias de base ao menos por uma semana.

Atletas, integrantes do departamento de futebol e comissão técnica testaram negativo para o Covid-19. Vale ressaltar que o departamento de futebol seguirá as orientações do Ministério da Saúde durante a pandemia do Coronavírus.»