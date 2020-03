Os CTT fecharam 2019 com um lucro de 29,2 milhões de euros, o que representa um crescimento de 35,8% face a 2018. Para João Bento, CEO dos Correios, estes resultados “confirmam que os CTT estão a seguir a estratégia acertada, diversificando as áreas de negócio e sem perder de vista o correio tradicional”, lembrando que . 2019 foi um ano de transição, “com um novo impulso e um novo rumo para os CTT, que resultou num aumento do resultado líquido”.

De acordo com o responsável, “os principais indicadores económico-financeiros mostram um crescimento sólido, a 321 Crédito está a dar um importante contributo para os resultados do Banco CTT e acreditamos que teremos bons resultados com as alterações implementadas em Espanha. Apesar da queda prevista no correio tradicional estimamos um crescimento nos rendimentos operacionais em 2020, sustentado por desenvolvimentos orgânicos das alavancas de crescimento e pelo contributo da 321 Crédito. O plano de reabertura de lojas está em curso e vamos continuar a investir na melhoria da nossa operação e na implementação do Plano de Modernização e Investimento, que nos permitirá dotar os CTT dos recursos necessários para a modernização da rede postal e logística, reforçando a qualidade do serviço e melhorando as condições de trabalho dos nossos colaboradores”, salienta.

Os rendimentos operacionais registaram um aumento de 4,6% em 2019 face a 2018, para 740,3 milhões de euros. “De destacar o forte crescimento no quarto trimestre de 2019, aumentando 9,6% face ao período homólogo, para 200,7 milhões de euros”, salienta a empresa.

O EBITDA dos CTT aumentou 12,2% face a 2018, para 101,5 milhões de euros, sobretudo devido ao crescimento orgânico e inorgânico do Banco CTT e também dos serviços fnanceiros.

Os rendimentos operacionais de correio no quarto trimestre de 2019 ficaram praticamente em linha com o período homólogo de 2018 (-0,2%), totalizando 125,7 milhões de euros. Em 2019 situaram-se em 484,6 milhões de euros, (-2,1%) face a 2018. “Esta redução resulta fundamentalmente do efeito conjugado da queda dos rendimentos do correio endereçado (-2,1%) e da filatelia (-17,3%), atenuado pelo forte crescimento dos rendimentos do correio internacional de chegada (+20,4%) e do correio internacional de saída (+9,3%) que foi influenciado positivamente pelos envios associados ao processo das eleições legislativas no terceiro trimestre de 2019. Apesar da queda dos rendimentos da filatelia em 2019, espera-se uma recuperação em 2020 com a celebração dos 500 Anos do Correio em Portugal e com as diversas iniciativas associadas”, salienta a empresa.

No expresso e encomendas os rendimentos operacionais atingiram os 152,4 milhões de euros, mais 2,4% do que em 2018. “Os CTT continuaram a sua estratégia de desenvolvimento do mercado B2C em Portugal e da promoção dos e-sellers portugueses com o lançamento do Marketplace Dott e da plataforma de e-fulfilment “CTT Logística”. Em 20 de dezembro de 2019 a Tourline foi integrada na empresa CTT Expresso como uma sucursal em Espanha. A empresa tem uma nova equipa de gestão em Espanha que está focada em melhorar o seu modelo operativo, para garantir mais eficiência e melhor qualidade de serviço, num mercado onde o e-commerce é cada vez mais representativo, e retomar o crescimento para garantir escala e rentabilidade, posicionando-se como um operador de referência ibérico, especialmente nos fluxos transfronteiriços”, refere.

Banco CTT

Os rendimentos do Banco CTT atingiram 62,9 milhões de euros em 2019, um crescimento de 29,3 milhões de euros (+87,2%) face ao ano anterior. Para estes rendimentos contribuíram 21,0 milhões de euros da 321 Crédito, adquirida em maio de 2019. Excluindo o efeito inorgânico da aquisição da 321 Crédito, os rendimentos ascenderam a 41,9 milhões de euros, (+24,5%) do que em 2018.

Já o Banco CTT registou um crescimento de contas abertas para 461 mil contas (+113 mil que no final de 2018), o que no entender da empresa “evidencia a forte capacidade de angariação de mais de 450 contas/dia, a par com a continuação do crescimento dos depósitos de clientes para 1.283,6 milhões de euros (+45,2%) e do crescimento da carteira de crédito habitação líquida de imparidades para 405,1 milhões de euros (+69,9%)”