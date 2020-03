A Comissão Europeia anunciou, esta segunda-feira, que será suspensa, de forma temporária, a circulação na União Europeia (UE).

A medida é uma das várias apresentadas pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em Bruxelas, face à pandemia de Covid-19. Assim, para prevenir a propagação do novo coronavírus, serão criadas "vias verdes/rápidas para dar prioridade ao transporte essencial", para que seja assegurada a continuidade económica" e serão restringidas, de forma temporária, durante pelo menos 30 dias, "todas as viagens não essenciais para a União Europeia”.

A decisão foi anunciada, depois de Ursula von der Leyen reconhecer que "a Europa é fortemente afetada pelo vírus".

"Claro que haverá exceções, por exemplo, para os cidadãos da UE que queiram regressar a casa, para os trabalhadores dos sistemas de saúde - como médicos, enfermeiros e também cientistas que estão a trabalhar numa solução para esta crise -, e ainda para residentes e trabalhadores fronteiriços", precisou.

The @EU_Commission presents guidelines on border measures & proposes:



1⃣Green lanes/fast lanes giving priority to essential transport to keep the mobility sector going & ensure economic continuity



2⃣Temporary restriction on non-essential travel to the EU (30 days) pic.twitter.com/9bda9MntF0