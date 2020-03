Dia 1. Covid-19. Reflexão em isolamento social.

Contenção. Contenção. Contenção. É a palavra mais repetida pela Diretora-Geral da Saúde nas últimas conferências de imprensa. A erradicação da pandemia Covid-19, depende necessariamente da eficiência das medidas de prevenção.

Independentemente do plano de contingência e medidas de cautela governativas, o sucesso da contenção do novo coronavírus carece da adopção de comportamentos preventivos. O cidadão deve apreender novos hábitos sociais. Robotizar comportamentos. Socializar com receio. Desconfiar que podemos estar infectados. E proteger os outros. Preocuparmo-nos, na mesma proporção, connosco e com o próximo. Elevar a responsabilidade social. Interiorizar as recomendações da Direcção-Geral da Saúde.

Estamos totalmente dependentes do factor civismo. O bom senso deve prevalecer, priorizando a protecção dos grupos de risco e evitando a exposição a prováveis focos de contágio. Proteger-me em excesso, diga-se açambarcamento, e desprover os outros de bens essenciais (alimentos, medicamentos e higiene sanitária), terá um efeito de desprotecção do outro. A situação parece irreal, tirada de um filme de Hollywood, mas desta vez é connosco e corresponde à realidade. É o momento de promover o isolamento social. Suspender os afectos e saudações calorosas e efusivas, que tanto nos caracterizam. Orientá-las noutro sentido. Saudar a distância social em locais públicos, abraçar o reforço da higienização e beijar a nossa própria máscara de proteção.

A situação de emergência impôs a adaptação apressada de regimes de trabalho para os quais a cultura empresarial portuguesa tinha alguma resistência e, principalmente ao nível dos organismos públicos, encontrava-se a eventual implementação em estudo ou período de reflexão. Hoje, no dia em que seguramente alcançaremos a maior taxa de isolamento social, temos organismos públicos e empresas com a maioria e, em algumas situações, a totalidade, dos trabalhadores a trabalhar a partir de casa. De um ponto de inexperiência, às escuras, e sem um tubo de ensaio, partimos, agora, para um regime de trabalho de vantagens e à distância, que irá apresentar ganhos. E ficará implementado, como prática, para todo o sempre.

Nem todos, pelas funções desempenhadas no contexto actual, podem trabalhar em teletrabalho. Neste momento, a sobrevivência, bem estar e ordem dependem de profissionais insubstituíveis, que arriscam a vida diariamente pelos outros, desde as forças das autoridades a profissionais dos serviços de saúde, serviços públicos essenciais, supermercados, farmácias, distribuição de produtos e gasolineiras. Merecem o respeito e agradecimento contínuo de todos os portugueses.

A solidariedade social é indispensável, nesta fase crítica, para travar a propagação do vírus. É inegável que esta batalha exige a nossa interdependência e um alinhamento irrepreensível. Em alusão ao efeito dominó, que consiste na colocação de diversas peças de dominó em pé, numa fileira, de modo a que se a primeira for derrubada com um simples toque, derruba a seguinte, até que todas sejam derrubadas. Pretende-se que esse efeito não se venha a concretizar e que as peças (nós) resistam em pé, com a devida distância social, sem que nada as abale.

É evidente a relação-causa efeito entre o convívio social e a sobrevivência e propagação da Covid-19 . Por ora, sejamos antissociais e solidários em prol da sociedade. Isole-se! . Fique em casa, proteja-se. Estão também a proteger os outros. E a respeitar e agradecer a quem não o pode fazer.