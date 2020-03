Bruno Fernandes foi eleito o jogador do mês de fevereiro pela Premier League depois de ter conquistado o prémio nas votações levadas a cabo pelo Sindicato de Jogadores e pelo próprio Manchester United.

O médio dos red devils superou a concorrência de Marcos Alonso (Chelsea), Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal), Dominic Calvert-Lewin (Everton), Matt Doherty (Wolverhampton)e Nick Pope (Burnley) .

Congratulations to @B_Fernandes8 on winning the @EASPORTSFIFA Player of the Month for February 🔴🇵🇹#PLAwards pic.twitter.com/475tuPlc00