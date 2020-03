Decorre esta segunda-feira, na estação fluvial do Barreiro, uma ação de limpeza e desinfecção dos barcos que fazem a ligação do Tejo. A medida, que visa reduzir o risco de contaminação e contágio do Covid-19, vai contar com a presença do ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes e da presidente do Conselho de Administração da Transtejo/Soflusa, Marina Ferreira.

O ministério do Ambiente explica que a aplicação do produto será feita em toda a frota e ainda nas estações fluviais, tendo como principal incidência os locais de contacto dos passageiros. “Nos barcos, o desinfetante será aplicado nas cabines e nas zonas de passageiros, nomeadamente nos bancos, varões, pegas, vidros e outras superfícies. Nas estações fluviais, será aplicado nos corrimãos, mobiliário de estação, máquinas automáticas de venda de títulos, cabines e postos de venda e outras instalações”, garante o ministério liderado por Matos Fernandes.

O Governo explica ainda que o produto que será aplicado – Microbe Shield Z-71 – “é uma nova tecnologia de desinfeção física, inócua para os humanos e animais, mas mortal para uma ampla variedade de bactérias, fungos, leveduras e vírus, nomeadamente o coronavírus que causa a COVID-19. O produto foi testado segundo a norma europeia EN14476 para várias estirpes de coronavírus, tendo revelado uma eficácia superior a 99,99% ao fim de 5 minutos”.