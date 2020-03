A presença de dezenas de italianos num campo de golfe do Algarve não passou despercebida e suscitou uma reação de indignação por parte de outros praticantes daquele desporto num resort algarvio.

Incomodados com a presença dos italianos – e temendo que sejam fonte de contágio –, golfistas portugueses foram confrontar os responsáveis do resort._Mas, dirigindo-se à receção daquela unidade hoteleira para obterem explicações, foi-lhes dito por um funcionário que não poderia ser feita a seleção de utilizadores consoante a sua nacionalidade ou proveniência. “Se os campos estão abertos, não vamos escolher nacionalidades”, ouviram.

O_receio dos utilizadores nacionais não é completamente injustificado:_dos poucos casos positivos de Covid-19 confirmados no Algarve, pelo menos um é de um cidadão italiano. Recorde-se que o surto da doença em Itália provocou uma situação próxima do caos, com 60 milhões de italianos neste momento em quarentena. Os voos entre Portugal e vários aeroportos das cidades mais afetadas daquele país – Milão-Malpensa, Bérgamo e Veneza – foram suspensos há uma semana para evitar a importação de novos casos.

Os jogadores de golfe portugueses que denunciaram a situação no resort algarvio consideraram a atitude dos italianos uma demonstração de falta de civismo, visto estarem a colocar em risco a saúde de terceiros._E lamentaram que a abertura das fronteiras nacionais tenha permitido a entrada de cidadãos potencialmente infetados. “Em mais lado nenhum são aceites. Só aqui é que ainda podem jogar golfe”, notou uma das pessoas envolvidas.

Por lapso, a peça publicada na edição em papel fazia uma referência ao nome do resort que não estava correto, pelo erro pedimos desculpa.