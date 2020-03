O rei de Espanha, Felipe VI, disse no domingo que iria renunciar à herança do seu pai, Juan Carlos. O rei emérito está a ser investigado pelas autoridades suíças.

Em comunicado, a casa real espanhola disse que o rei Felipe iria renunciar à herança do pai, incluindo qualquer "ativo, investimento ou estrutura financeira em que a sua origem, características ou propósito possa não estar de acordo com a legalidade ou com o critério de retidão e integridade que molde a sua atividade institucional e privada".

Será retirado também o estipêndio de Juan Carlos, no que está a ser visto como uma tentativa de separar os escândalos do rei emérito do resto da família real espanhola.

A decisão de Felipe VI vem na sequência do mais recente escândalo a cair em cima dos ombros do seu pai, relatado pelos meios de comunicação social espanhóis: suspeita-se que Juan Carlos terá recebido, em 2008, 100 milhões de dólares da Arábia Saudita via contas offshore.