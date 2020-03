A Portway confirmou esta segunda-feira um caso positivo de Covid-19 numa trabalhadora que operava no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, confirmando assim a informação avançada esta manhã pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil (SINTAC).

Face a esta situação, a Portway garante que acionou “de imediato” o plano de contingência, em colaboração com as autoridades de saúde e fez ainda saber que “está a fazer todos os esforços possíveis e a tomar todas as medidas necessárias para conter a propagação do vírus entre os seus trabalhadores”.

Antes de o caso ser confirmado como positivo, a trabalhadora em causa já estava em casa em situação de isolamento, garante a Portway.

Em comunicado, a empresa explica ainda que está a avaliar “todos os impactos que esta situação possa vir a ter na operação da companhia e fará esse ponto de situação logo que possível”.

Recorde-se que ainda este domingo, um candidato à Portway – empresa de handling, que presta serviços de assistência em terra às aeronaves, passageiros e bagagens – que fazia uma formação inicial na unidade no Porto está infetado por Covid-19, disse a empresa, adiantando que o edifício onde decorria a formação foi de “imediato encerrado e desinfetado”.

De acordo com a Portway, o edifício “fica separado do aeroporto Francisco Sá Carneiro, [no Porto], vai manter-se fechado até novas indicações”.

O Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil revelou ainda que esse formando encontrava-se na unidade da Portway do Porto “a fazer formação nas últimas três semanas” e, como tal, mostrou “a sua preocupação” pelo facto de os trabalhadores da Portway daquele edifício “terem estado semanas em contacto com o formando”, bem como “outros trabalhadores da Portway que trabalham no aeroporto do Porto e inclusivamente a trabalhar nestes últimos dias junto destes”.

No comunicado, a Portway diz que “foram contactados todos os formandos e trabalhadores com quem o formando infetado possa ter interagido para que entrem em contacto com o SNS24 e sigam as indicações de forma absolutamente rigorosa”, e que esta situação “não afeta a operação da companhia, uma vez que algumas funções que estavam neste edifício estão já a operar via teletrabalho”.