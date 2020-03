Isto é a sério

Com este vírus não se brinca. Não é altura para o Governo ser simpático, estar com meias medidas ou paninhos quentes. E também não se pode correr o risco de deixar aspetos cruciais na mão de decisões individuais

Há quem revele uma capacidade especial para, mesmo em momentos difíceis, encontrar formas de descompressão. A pandemia de Covid-19 tem semeado o medo e a preocupação, mas também nos tem proporcionado piadas, das mais tolas às mais engenhosas, e já todos nos rimos a bom rir com algumas delas. Mas o caso é muito sério e isso percebeu-se logo há umas semanas quando em Macau foi decretado o encerramento dos casinos. Foram muitos milhares de milhões que foram por água abaixo com essa decisão inédita, portanto as autoridades chinesas não a terão tomado de ânimo leve. Isso deu-nos, julgo, uma medida da gravidade do problema. Cá em Portugal têm sido tomadas medidas corretas, mas a conta-gotas. Ontem, por exemplo, o ministro da Administração Interna anunciou a proibição de consumo de álcool na via pública para que os jovens, estando os bares e as discotecas encerrados a partir das 21h, não vão na mesma para a rua juntar-se a beber. Nos restaurantes e esplanadas terá de haver mais espaço entre clientes. É sensato, mas talvez não chegue. Já ao fim da tarde, o primeiro-ministro informou que será hoje anunciado o encerramento da fronteira com Espanha a todos aqueles que estejam em lazer ou turismo. Tarda, como se viu pelo caso dos turistas que vieram de um cruzeiro que atracou em Cádis. Mas, como se costuma dizer, mais vale tarde que nunca. Com este vírus não se brinca. Não é altura para o Governo ser simpático, estar com meias medidas ou paninhos quentes. E também não se pode correr o risco de deixar aspetos cruciais na mão de decisões individuais. Que se apele ao civismo, com certeza, mas uma questão de saúde pública não pode depender disso. É preciso agir com firmeza, com severidade mesmo, se necessário. Um problema excecional exige medidas excecionais. Por isso não devemos ter medo de ser demasiado duros – devemos ter medo é de não o ser o suficiente.