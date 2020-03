Numa altura em que o mundo luta contra o Covid-19 e que Portugal se preparar para enfrentar o pior, com 169 casos confirmados no país, os portugueses uniram-se nas redes sociais para que fosse feita uma homenagem aos profissionais de saúde. A mensagem apelava a que todos os portugueses se unissem este sábado, à varanda ou à janela, para homenagear todos os profissionais de saúde do país que, neste momento, estão a trabalhar para ajudar a ultrapassar este “desafio”. E assim foi. Pelas 22h00, a hora agendada, os aplausos fizeram-se soar numa “corrente de esperança e energia dedicada a todos os profissionais de saúde”.

Ao SOL chegaram vídeos de moradores de diferentes zonas de Lisboa: Graça, Avenida de Roma, Chelas, Odivelas e Campo de Ourique.