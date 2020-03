Cerca de 100 finalistas do curso de Medicina da Universidade do Algarve (UAlg) vão reforçar a linha SNN24, anunciou, este sábado, a instituição de ensino.

“Em resposta à evolução do surto de COVID-19 e face à necessidade de reforço de profissionais de Saúde, cerca de 100 alunos do curso de Mestrado Integrado em Medicina (MIM) da Universidade do Algarve (UAlg), numa parceria com o ABC- Algarve Biomedical Center, responderam prontamente à situação de crise e vão reforçar a linha de Saúde 24”, explica a UAlg em comunicado.

Recorde-se que o reforço da linha SNS24 tinha sido anunciado, esta sexta-feira, pela secretária de Estado Adjunta e da Saúde, Jamila Madeira, como forma de aumentar a resposta à elevada procura do serviço.

“O grupo da UAlg é composto por alunos finalistas do curso de Medicina, titulares de uma licenciatura prévia na área da Saúde ou das Ciências, o que lhes confere a maturidade e conhecimentos necessários para a tarefa que irão realizar, quer ao nível do call center, assegurando chamadas telefónicas, registo e análise, quer ao nível de resposta e encaminhamento de casos suspeitos. Estes profissionais fizeram ainda formação prévia sobre coronavírus e sobre o algoritmo de triagem”, acrescenta a mesma nota.

Os alunos serão divididos em 30 postos de atendimento simultâneos, a funcionar a partir das instalações da Altice, em Faro, das 06h00 às 24h00.

“No domingo, dia 15, este grupo estará operacional e a atender chamadas a partir do Algarve, colaborando nesta situação de emergência nacional. A Universidade do Algarve (UAlg) e o ABC- Algarve Biomedical Center contribuirão, assim, para reforçar a capacidade de atendimento a nível nacional, unindo esforços num momento crítico para o País e para o Mundo”, remata.