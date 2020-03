Bill Gates vai deixar o Conselho de Administração da Microsoft, o anúncio foi feito pela empresa, esta sexta-feira.

Em comunicado a empresa explica que a saída do cofundador acontece para que possa “dedicar mais tempo às suas prioridades filantrópicas, incluindo saúde mundial, desenvolvimento, educação e alterações climáticas”.

“A Microsoft anunciou hoje que o cofundador e consultor de tecnologia, Bill Gates, deixou o Conselho de Administração da empresa para dedicar mais tempo às suas prioridades filantrópicas, incluindo saúde mundial, desenvolvimento, educação e combate às mudanças climáticas”, explica a empresa.

Bill Gates, que é considerado pela Forbes a segunda pessoa mais rica do mundo, “continuará como consultor de tecnologia do atual diretor-executivo, Satya Nadella, e de outros líderes da empresa”.

“Foi uma tremenda honra e privilégio ter trabalhado e aprendido com Bill ao longo dos anos. Bill fundou a nossa empresa com uma crença na força democratizante do software e uma paixão em resolver os desafios mais prementes da sociedade”, disse Satya Nadella. “A Microsoft continuará a beneficiar da paixão e dos conselhos técnicos de Bill para impulsionar os nossos produtos e serviços”, acrescenta a mesma nota.

Recorde-se que Bill Gate foi o diretor-executivo da Microsoft até junho de 2008. Na altura, abandonou o cargo máximo da empresa para dedicar mais tempo ao seu trabalho na Fundação Bill & Melinda Gates.