Não Fujas Mais é a mais recente obra do autor publicada em Portugal, mas já passam da dezena os romances de Harlen Coben editados no país pela chancela da Presença. Elogiados por Dan Brown, com quem o escritor estudou no Amherst College, os thrillers de Coben chegam recorrentemente ao topo das listas dos livros mais vendidos do New York Times e, de forma pouco habitual, o jornal norte-americano convidou até o autor a escrever um texto de ficção nas suas páginas, tendo sido o primeiro a receber o convite em mais de uma década. Mas Harlan Coben, de 58 anos, está habituado a um certo pioneirismo, já que foi o primeiro escritor a vencer os três mais prestigiados prémios da literatura policial nos Estados Unidos da América: o Edgar Award, o Shamus Award e o Anthony Award. Nos últimos tempos, viu um dos seus romances adaptado a uma série da Netflix.

As suas obras já tinham, contudo, chegado ao grande ecrã. Não Contes a Ninguém, editado em Portugal em 2003, foi adaptado ao cinema pelo ator e realizador francês Guillaume Canet, em 2006.

Mas é efetivamente nas prateleiras que a sua obra tem chegado a todo o mundo.

Com mais de setenta milhões de exemplares traduzidos em 43 línguas, o autor que se especializou a escrever livros de suspense parece ter descoberto um filão de ouro, mas ao mesmo tempo não tem pudor em afirmar que não nasceu de forma alguma escritor. Pelo contrário, precisou de exercitar a habilidade da escrita de forma intensa, ao ponto de ter escrito alguns romances “de treino” que, em conversa com o i, assegura que nunca serão publicados.

Ler muito e escrever ainda mais são, acredita, as grandes chaves para o sucesso. Ouvir e estar atento, claro, são outros dois ingredientes essenciais na hora de construir uma boa narrativa de suspense. Assim, Coben tem por hábito partir de acontecimentos concretos do dia a dia, seja uma conversa familiar ou um episódio ao qual se fixe na televisão, para criar as suas histórias.

A sua última trama, Não Fujas Mais, não foi exceção. Desta feita, partiu de uma situação à qual assistiu no Central Park, em Nova Iorque, junto ao memorial de John Lennon.

Teve sempre a ambição de ser escritor?

Sempre? Não. Quando era novo queria ser jogador de basquetebol, tinha o sonho de jogar nos Boston Celtics. Esse sonho acabou por volta dos vinte anos. Foi aí que aprendi que era melhor a contar histórias do que a encestar bolas.

Que passos deu para se tornar um escritor profissional?

Escrevi. Imenso. Escrevi um romance inteiro que você nunca há de ler. Depois disso escrevi outro romance inteiro que você também nunca há de ler. Terei escrito um terceiro romance que você nunca há de ler? Já nem sei. Mas duma coisa tenho a certeza: a melhor maneira de aprender a escrever é... escrevendo! Não conheço outros passos que se possa dar. Escrevemos, e quando terminamos esperamos que outras pessoas o queiram ler. Só isso. Não há atalhos.

Escrever livros como os seus implica conhecer a psicologia do criminoso e os procedimentos da polícia. Como adquiriu esses conhecimentos? Através de livros? Falando com pessoas dessas áreas?

Não acho que isso seja exatamente assim. Penso que a pesquisa na ficção policial é sobrevalorizada. Sim, devemos conhecer o tema sobre o qual vamos escrever e há muita informação disponível online. Tirando isso, telefono a especialistas. As pessoas estão sempre dispostas a falar sobre aquilo que fazem. Por isso ligo a um agente da polícia ou a um procurador - ou a qualquer outra pessoa - e pergunto: “Muito bem, o que aconteceria se...?”

Tem alguma explicação para a sua preferência por thrillers? Interessa-lhe o lado sombrio da natureza humana, é isso?

Depressa: diga quais são os seus cinco romances favoritos. Aposto que todos eles (ou pelo menos quatro em cinco) têm um crime. Isto não é nada de novo. Sempre nos sentimos fascinados pelos romances policiais e por como testam os nossos heróis - e a nós próprios. E sempre adorámos ficar acordados até tarde, presos a um livro de suspense.

Tem alguns truques para manter o leitor agarrado à história?

Não. Apenas escrevo a história mais atrativa que conseguir.

Como definiria o seu estilo de escrita? Quais são as qualidades que mais admira nos livros de outros autores?

Por vezes chamo-lhe “o romance de imersão” - o livro que levamos para as férias em Saint-Tropez ou no Algarve, mas só queremos é ficar sozinhos no quarto do hotel porque não conseguimos pousar o livro. É este o tipo de sensação que procuro enquanto leitor e que tento proporcionar aos meus leitores.

Os seus livros falam de histórias de família, memórias de infância, segredos guardados que assomam à superfície passados muitos anos. Isso sai tudo da sua cabeça ou usa como matéria-prima a sua própria experiência e histórias com que se vai cruzando (nos jornais, por exemplo, ou que lhe contam)?

Uso de tudo - experiência pessoal, imaginação, alguma coisa que li, alguma coisa que me possam ter contado, algo que ouvi de passagem num café. Qualquer coisa. Todas as coisas. Mantenho os olhos abertos, sempre a observar, sempre a fazer perguntas: “E se?”. Essa é a chave, verdadeiramente.

Como autor que atingiu este grau de sucesso, que conselho daria a um aspirante a escritor?

Escreve. Escreve simplesmente. Depois escreve mais. A escrita é uma das poucas atividades em que a quantidade produz qualidade de forma quase inevitável. E lê. Lê muito. Não conheço nenhum músico que não esteja sempre a ouvir música da mesma forma que não conheço nenhum escritor que não seja também um grande leitor.