Numa altura em que muitos portugueses seguem as indicações da Direção-Geral da Saúde e ficam em casa, outros não têm sequer essa possibilidade. Só em Lisboa, há 1967 pessoas a dormir em contros de acolhimento temporário e 361 a viver, efetivamente, pelas ruas da capital, segundo os últimos dados do município de Lisboa. Para estas pessoas não há a possibilidade de ficar em casa, mas a Câmara Municipal de Lisboa garante que já está a tomar medidas preventivas relativamente à propagação do novo coronavírus.

Ao i, o gabinete do vereador da educação e dos direitos sociais Manuel Grilo avançou que, o mais tardar, na próxima segunda-feira, estarão disponíveis dois espaços nas freguesias de Benfica e do Beato de apoio à população em situação de sem-abrigo. “Adaptação de um espaço disponível para centro de isolamento para PSSA para casos suspeitos” e a “abertura de um centro de acolhimento de emergência para eventuais novos casos” são duas das medidas da autarquia.

Além da abertura de espaços destinados apenas a conter a propagação do vírus, a Câmara de Lisboa garantiu que estão a ser preparadas salas de isolamento em todos os centros de acolhimento, “com o objetivo de reduzir o risco de transmissão, afastando as pessoas da fonte potencial de infeção”.

Para os funcionários e utilizadores dos centros de acolhimento que apresentarem sintomas, o município vai também disponibilizar kits de proteção individual. “Distribuir soluções alcoólicas de desinfeção para utilização de todas as pessoas, estando disponíveis em todas os equipamentos de respostas a Pessoas em Situação de Sem-Abrigo”, é outra das medidas adotadas.