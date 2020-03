A Cofina disse esta sexta-feira ter notificado a Prisa da resolução do contrato referente à compra da Media Capital.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa liderada por Paulo Fernandes explica que “no seu entendimento, o contrato não caducou por efeito insucesso do aumento de capital da Cofina, cujo prospeto foi objeto de divulgação no passado dia 17 de Fevereiro”, explica a dona do Correio da Manhã, garantindo que esta é a “razão pela qual não são devidos os 10 milhões de euros”.

Na mesma nota, a Cofina garante que “enviou à Prisa, em 12 de março p.p., uma notificação de resolução do contrato (na base de fundamentos que oportunamente serão objeto de divulgação pública), condicionada a que, no prazo de sete dias, a Cofina e a Prisa não venham a acordar numa modificação do contrato de forma a restabelecer um equilíbrio das prestações recíprocas conforme com os princípios da boa-fé”, lê-se na nota. Ou seja, caso a Prisa recuse este contacto, a Cofina considera que o negócio fique sem efeito.

Recorde-se que a Cofina anunciou esta semana que não vai levar adiante a compra da Media Capital, motivo que levou a Prisa a garantir que vai fazer os possíveis para forçar a venda da dona da TVI.