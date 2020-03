O antigo piloto de ralis Francisco Romãozinho morreu, esta quinta-feira, aos 69 anos.

Teve uma carreira de sucesso no mundo do automobilismo, cujos pontos altos foram a vitória do Rali TAP de 69, e depois em 1973 foi o terceiro classificado no Campeonato Mundial.

Romãozinho foi também o primeiro piloto de ralis português a conduzir um carro oficial, um Citroën.

Após terminar a sua carreira como piloto, iniciou-se como empresário na área do turismo.