O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus disse, esta sexta-feira, em conferência de imprensa, que a Europa é o foco de preocupação neste momento, sendo já o novo epicentro da pandemia do Covid-19.

"A Europa tornou-se no epicentro da pandemia de Covid-19, com mais casos e mortes registados do que o resto do mundo junto, excetuando a China", afirmou, revelando que foram registados, em 123 territórios, mais de 132 mil casos do novo coronavírus, dos quais cinco mil pessoas morreram. Trata-se de "um marco histórico", lamentou.

Tedros Ghebreyesus sublinhou mesmo que atualmente há "mais casos a serem registados diariamente do que os verificados na China no auge da sua epidemia".

A organização louvou o facto de cada vez mais países estarem novas medidas restritivas para conter a propagação, mas reiterou os avisos que tem vindo a fazer.

"Qualquer país que olhe para a experiência de de outros países com epidemias maiores e que pense 'isto não nos vai acontecer' está a cometer um erro fatal. Isto pode acontecer a qualquer país", afirmo o responsável máximo da OMS.