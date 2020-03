Marcelo Rebelo de Sousa apelou aos portugueses, esta sexta-feira, através de um comunicado no site oficial da Presidência da República, que se esforçem mais para impedir uma maior propagação do Covid-19, que já infetou 78 pessoas em Portugal e para seguirem as medidas impostas pelo Governo.

O Presidente da República sublinhou que "o esforço de todos e de cada um terá de ser maior, para enfrentar uma situação que pode ser mais grave e duradoura do que muitos especialistas diziam no começo do ano. Basta ver que, no próprio país de origem, passados quatro meses, o processo não se encontra ainda encerrado", destaca.

"Na Europa, os dados recentes revelam não se confirmar que o pico foi atingido e que a desaceleração do processo já se tenha iniciado" explica no comunicado.

"O Presidente da República, que tem acompanhado o processo par e passo, apoia a decisão do Governo, saúda o sentido de Estado dos partidos e parceiros sociais, e promulgará ou tomará a iniciativa quanto a todas as medidas que for entendido serem imprescindíveis perante a gravidade da situação", lê-se ainda.

Marcelo diz estar solidário com as pessoas infetadas pelo Covid-19 e agradece o trabalho dos profissionais de saúde. Por fim, pede aos portugueses "que continuem mobilizados mas serenos, preocupados mas disciplinados, percebendo que só com paciência e contensão, cumprindo as medidas tomadas, evitando situações de risco e ficando em casa sempre que possível, pensando nos mais vulneráveis, sobretudo nestas próximas semanas, será possível criar condições para moderar e depois travar a pandemia e tratar, em unidades de saúde e em casa, os pacientes".

"Portugal já enfrentou, ao longo da sua História, desafios de saúde pública mais graves do que este. Basta pensar na gripe pneumónica de há cem anos, com várias ondas de propagação, e que foi travada sem os meios e os recursos de hoje. Mas com custos muito elevados que temos de evitar desta vez. Portugal já enfrentou desafios financeiros, económicos e sociais ainda mais intensos à sua existência como Nação independente e soberana, e ultrapassou todos eles. Tudo por causa da sabedoria e da experiência dos Portugueses, que, nas horas essenciais, se unem, se disciplinam, resistem, reforçam o seu querer e vencem. Assim será, também, desta vez", conclui a nota do Presidente.