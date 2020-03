Os preços dos combustíveis em Portugal vão alcançar uma descida histórica na próxima semana, avançou o jornal Eco. O litro de gasolina irá cair em 11 cêntimos, o valor mais baixo desde agosto de 2016, e o gasóleo vai descer 8 cêntimos, preço mais baixo desde outubro de 2017, de acordo com dados oficiais da Direção-Geral de Energia.

A Arábia Saudita, o principal país exportador de petróleo do mundo, decidiu inundar o mercado com a oferta desta matéria-prima, numa altura em que os países da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e a Rússia não conseguiram chegar a um acordo relativamente aos cortes de produção, o que levou à pior semana para as cotações do mercado petrolífero desde 2008.