O número de casos infetados por coronavírus em Portugal subiu para 112, segundo dados da Direção-Geral de Saúde (DGS), que dizem respeito à situação verificada até às 24h de quinta-feira. Há ainda 172 pessoas a aguardar resultados laboratoriais.

As suspeitas de infeção por Covid-19 passaram de 637, dados relativos a quarta-feira, para 1308 e o número de pessoas em vigilância aumentou para 5674, mais 751 do que no boletim anterior.

As cadeias de transmissão ativas são onze: nove de Espanha, cinco de França, 15 de Itália, três da Suíça e um da Alemanha e da Áustria.

A Região Norte continua a ter maior incidência do coronavírus com 53 casos, mas a diferença para a zona de Lisboa está a diminuir, o número de infetados na capital duplicou de 23 para 46. Do total de 112 infetados, 107 estão internados.