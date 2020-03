Este fim de semana fico em casa

Ficarei por casa, cumprindo as instruções dos profissionais de saúde mas, acima de tudo, assumindo para mim e para os que me rodeiam uma atitude profilática e consciente. Manter-me-ei longe de qualquer ajuntamento de pessoas, faltarei ao ginásio e longe de mim colocar um pé numa praia cheia de gente inconsciente.

Já tinha um jantar marcado para sexta-feira à noite e, no sábado, estava convidado para uma festa de uns amigos. Combinámos encontrar-nos todos mais cedo para ver os jogos do campeonato português de futebol num bar ali perto do Bairro Alto e depois seguíamos juntos para o restaurante.

Se tudo estivesse normal, cumprimentávamo-nos com um abraço e alguns até com beijos, tal é a cumplicidade. Durante a refeição, era natural falarmos ao ouvido uns dos outros e rirmos às gargalhadas. Os toques seriam frequentes, fosse nas provocações inerentes a qualquer grupo de amigos ou mesmo nalgum copo trocado sem querer. Jantaríamos eventualmente partilhando pedidos e dali sairíamos em direção a um bar, passando por ruas pejadas de gente de todas as nacionalidades, alguns abraçados, outros bem juntos à conversa.

No bar do costume cumprimentaríamos muitos dos presentes porque é frequente encontrarmos as mesmas pessoas, estimulávamos conversas com uns e outros e acotovelávamo-nos para pedir uma bebida mesmo em frente ao barman, enquanto metíamos conversa com o cliente do lado. Enquanto este ritual se mantinha passaríamos pela pista de dança, onde dançaríamos bem juntinhos uns dos outros e falaríamos ao ouvido de mais uns quantos.

De seguida, a discoteca. Com centenas de pessoas à porta, passaríamos entre elas para entrar cumprimentando os porteiros, os donos, o gerente, os RP e mais um sem-número de gente, enquanto muitos outros se encostariam aqui e ali. Alguns bêbados menos conscientes falariam com mil e um gafanhotos a saírem da boca, provavelmente alguns se aninhariam em nós, assim como os cumprimentaríamos e daríamos abraços a pessoas que vão à casa de banho e não lavam as mãos. Provavelmente beberíamos de alguns copos mal lavados e sairíamos já de madrugada num táxi ou Uber, e claro que manteríamos conversa com o motorista até chegar a casa.

Só que, este fim de semana, nada disto se irá passar. Ficarei por casa, cumprindo as instruções dos profissionais de saúde mas, acima de tudo, assumindo para mim e para os que me rodeiam uma atitude profilática e consciente. Manter-me-ei longe de qualquer ajuntamento de pessoas, faltarei ao ginásio e longe de mim colocar um pé numa praia cheia de gente inconsciente. Por mim, claro, mas sendo eu ainda novo e com uma provável capacidade de resistência ao vírus, sobretudo pelas pessoas que tanto adoro e que me rodeiam, de uma idade já mais avançada ou com doenças respiratórias e cardiovasculares crónicas. É neles também que temos de pensar neste momento crítico. Não podemos ser egoístas e muito menos irresponsáveis ao ponto de sermos, sem querer, os veículos de transporte do vírus para os nossos pais, avós e amigos mais velhos.

É altura de mostrarmos o nosso civismo perante os outros. De sermos mais unidos enquanto comunidade que está, por esta altura, toda à mercê do mesmo inimigo. Isolamento e quarentena não significam que entremos em qualquer filme apocalíptico que nos faça correr para um supermercado a comprar o que precisamos e o que não precisamos para os próximos 12 meses, mas também não é uma situação para ser levada de forma leviana, passeando nos centros comerciais ou calcorreando as ruas de bares só porque está bom tempo e nos apetece estar na rua. Este fim de semana fico em casa, não porque me apetece, mas porque me respeito a mim e aos outros. E temos tanto para fazer! Colocar a leitura em dia, ver as séries que estão em falta, conversar com os amigos por telefone ou WhatsApp, arrumar aquela prateleira que estava destinada há muito tempo. No meu caso, abrir uma boa garrafa de vinho e cozinhar como tanto gosto. Semear hoje para colher amanhã. Sem dramas. O isolamento não vai durar para sempre. Cabe a todos e a cada um fazer a diferença.