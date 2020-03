Pedro Sánchez soube, esta quinta-feira, que o Covid-19 havia entrado na sua própria “casa”: A ministra da Igualdade, Irene Montero, é uma das mais de três mil pessoas infetadas pelo novo coronavírus em Espanha. O seu marido Pablo Iglesias, vice-primeiro-ministro do Governo espanhol e líder do Unidas Podemos e os três filhos do casal encontram-se em quarentena.

O Executivo garante que a ministra “está bem”, mas a sua situação provocou um autêntico terramoto político e económico, com todos os membros do Governo e funcionários do Ministério da Igualdade a serem sujeitos a testes. Também os reis de Espanha, Filipe VI e Letizia, cancelaram a agenda e realizaram testes, uma vez que a rainha se havia encontrado com Montero numa reunião de caráter social. Na escola frequentada pelas filhas dos reis, Leonor e Sofía, também foi confirmado um aluno infetado com Covid-19.

Entretanto, o rosto sorridente e descontraído de Fernando Simón, diretor do Centro de Coordenação de Alertas e Emergências de Saúde espanhol, que durante dias descreveu um cenário tranquilo no país – em oposição a Itália – deu ontem lugar aos anúncios de semblante carregado de Pedro Sánchez. O primeiro-ministro espanhol tenta recuperar o tempo perdido, financiando a luta contra o surto em todas as regiões do país. O Conselho de Ministros extraordinário, realizado por videoconferência, aprovou um conjunto de medidas para mitigar os efeitos provocados pelo Covid-19. O pacote prevê uma injeção de 14 mil milhões de euros na economia espanhola e 3800 milhões para a área da saúde. Sánchez anunciou ainda que vai transferir 2800 milhões de euros para as comunidades autónomas para “os recursos que considerem necessários” e para “aliviar as tensões” que se têm sentido nos serviços de saúde.

O Executivo vai ainda disponibilizar mil milhões de euros euros para intervenções sanitárias prioritárias e 25 milhões para atenuar a pobreza infantil, na sequência do encerramento das cantinas escolares. A Segurança Social também aumentou o seu plano de apoio, cobrindo 75% dos salários para baixas temporárias.

Situação descontrolada Os dados mais recentes indicam um agravamento do surto em Espanha, com 815 novos casos e 30 vítimas mortais. No total, estão registados 3051 infetados por Covid-19 no país vizinho, com 84 mortos e 189 recuperados (até ao fecho desta edição). Espanha é já o quinto país com mais casos de infetados pelo novo coronavírus no mundo.

A região de Madrid continua a ser a que motiva mais preocupações, contabilizando 1388 casos e 56 mortes. Vitória e Labastida (País Basco) e Rioja são outras zonas de risco, mas nas últimas horas é na Catalunha que a situação tem piorado. Os dados oficiais indicam 316 infetados e quatro mortos.

Pedro Sánchez apelou às autonomias que encerrassem todas as escolas, a exemplo do que foi feito na capital. Falta apenas a confirmação, mas a expectativa do Governo é que todos os estabelecimento de ensino interrompam atividades a partir de segunda-feira. Espanha anunciou ainda a interrupção das ligações por avião e barco com Marrocos.

Ontem, o Real Madrid comunicou que um jogador da sua equipa principal de basquetebol está infetado por Covid-19, o que levou a que os plantéis de basquetebol e futebol, que partilham instalações no centro de treinos do clube, ficassem em quarentena. O jogador infetado é o norte-americano Trey Thompkins, de 29 anos, que joga no Real Madrid desde 2015.

Itália deserta Em Itália os números da tragédia não param de aumentar: 15113 infetados e 1016 mortos. As autoridades tentam conter o surto e o primeiro-ministro, Giuseppe Conte, anunciou que, pelo menos, até ao dia 25 de março apenas se vão manter abertos ao público os estabelecimentos de primeira necessidade, como supermercados e farmácias. Só uma pessoa de cada família estará autorizada a se deslocar a esses espaços. Conte acredita que “o país sairá rapidamente de emergência” caso todos cumpram as regras, mas admitiu que os efeitos só serão sentidos “daqui a algumas semanas”. Embora as ruas estejam desertas, as autoridades confirmaram que pelo menos 2.162 pessoas já foram denunciadas por violarem as regras impostas: entre as quais várias prostitutas de Parma.

Entretanto, o Governo italiano solicitou à comissária Europeia dos Transportes, Adina Valean, que impeça as intenções da Áustria de fechar as fronteiras terrestres com o país.