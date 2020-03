O Benfica não receberá o Tondela; o Sporting não se deslocará a Guimarães; nem o FC Porto seguirá caminho até Famalicão. Pelo menos, os anteriores cenários não poderão verificar-se este fim de semana, dias para que estavam previstos estes encontros referentes à jornada 25 da Liga portuguesa de futebol. Todas as competições de futebol e de futsal sob alçada da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) foram suspensas a partir desta sexta-feira, dia 13 de março. A decisão foi conhecida quinta-feira após uma reunião do grupo de emergência criado por Fernando Gomes, presidente da FPF, para monitorizar o impacto do Covid-19. Trata-se de uma atualização da primeira medida anunciada pela Liga de Clubes, que tinha determinado que a luta pelo título no principal escalão do futebol português ia prosseguir, embora os jogos entre os dias 13 e 15 de março fossem disputados à porta fechada.

A mais recente sentença – que surge um dia depois de a Organização Mundial da Saúde (OMS) ter declarado que o surto do Covid-19 é uma pandemia – deverá ser válida pelo menos para as próximas três semanas, mas a FPF volta a deixar a porta aberta a um eventual alargamento das restrições.

Com dez jornadas para cumprir até ao final do campeonato, os dragões seguem na liderança com mais um ponto do que os encarnados.

De referir ainda que, neste momento, também os treinos dos vários clubes estão suspensos, com os jogadores a receberem ordem para realizarem trabalhos individuais específicos.

Após a suspensão da Liga, o Vitória de Setúbal informou que todos os membros da equipa de futebol ficarão em quarentena por tempo indeterminado. “Na sequência da decisão de suspender todos os treinos e jogos das equipas da Liga Nos e Liga Pro por tempo indeterminado, o Vitória FC informa que os seus jogadores, equipa técnica e staff irão permanecer em quarentena até decisão em contrário”, pode ler-se no comunicado sadino.

provas europeias e euro em risco Ainda no desporto-rei, destaque para a Liga dos Campeões, que viu ontem os dois primeiros jogos serem adiados devido ao surto: o Juventus-Lyon e o Manchester City-Real Madrid, referentes à segunda mão dos oitavos-de-final, não vão acontecer na próxima semana, como estava agendado.

Na Vecchia Signora, Daniele Rugani testou positivo para o Covid-19; já nos merengues, o surto foi detetado num jogador da equipa de basquetebol, o que obrigou o plantel de futebol a ficar em quarentena.

Recorde-se que a equipa de Turim segue em desvantagem na eliminatória depois da derrota (1-0) em França. Já no Etihad, os blancos de Zidane vão precisar de marcar para sonhar com o apuramento, depois de terem permitido a vitória dos citizens no Bernabéu (1-2).

Todavia, esta não foi a primeira alteração feita nas provas europeias. Na quarta-feira, as partidas entre Sevilha-Roma e Inter-Getafe, da primeira mão dos oitavos da Liga Europa, já tinham sido adiados, depois das restrições impostas pelas autoridades espanholas.

Além de as provas da UEFA desta época estarem em risco, começa também a dar que falar o eventual adiamento do Campeonato da Europa de Futebol, previsto para os dias 12 de junho a 12 de julho.

O jornal francês L’Équipe garantia esta quinta-feira que o organismo que tutela o futebol europeu deverá adiar a competição de seleções para 2021.

Pela primeira vez na história, o evento estava previsto realizar-se em 12 cidades europeias, com o jogo de abertura a ter palco no Estádio Olímpico em Roma, e a final marcada para o mítico Estádio de Wembley, em Londres.

De acordo com a mesma publicação, a UEFAdeverá anunciar uma decisão final sobre todos estes assuntos na próxima terça-feira: a confirmar-se o reagendamento do Euro para o ano seguinte ao estipulado, a ideia, dizem, é que as competições europeias desta época possam ficar cumpridas sem colidir com as datas da competição, que ainda tem Portugal como atual campeão.

Ainda que a meio gás, ontem, a Liga Europa voltou a entrar em ação, com o Manchester United a colocar pé e meio nos quartos-de-final, depois de golear o Lask Linz, na Áustria. Numa espécie de jogo-treino, os red devils não tiveram dificuldade em mostrar todo o seu favoritismo ao aplicar chapa 5 na primeira mão dos oitavos. Bruno Fernandes assistiu para o primeiro golo da equipa de Manchester, apontado por Ighalo. Marcaram ainda DanielJames, Juan Mata, Greenwood e Andreas Pereira. À hora do fecho desta edição discutia-se na Grécia o duelo mais português dos oitavos, entre Olympiacos, de Pedro Martins, e Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo.