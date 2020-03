O Hospital de São João, no Porto, continua a ser o epicentro da resposta ao coronavírus no país. Esta quinta-feira eram mais de 30 os doentes internados no hospital, quase metade dos casos confirmados no país ao final do dia (78). A preocupação tem sido antecipar o que se vai passar a seguir, explicou ao i fonte hospitalar, ativando os planos de contingência um passo à frente da epidemia. Esta quinta-feira houve a boa notícia de um primeiro doente curado na unidade – o primeiro a superar a infeção no país dando negativo na análise – mas o sucesso não afasta a apreensão crescente. “A situação está a agravar-se”, disse ao i um médico.

Perante o aumento dos casos suspeitos a aguardar análises e pessoas sob vigilância por terem tido contacto próximo com pessoas infetadas(ontem de manhã eram quase 5000 em todo o país), o São João ativou uma nova fase do plano de contingência. Foram cancelada todas as consultas, tratamentos e cirurgias não urgentes, restringindo a atividade ao que for imprescindível e possa colocar em risco a vida de doentes. Foi reforçado o controlo de acesso ao hospital, com medições de temperatura e um inquérito epidemiológico a todas as pessoas que entram na unidade. Também os profissionais de saúde terão de medir a febre à entrada e saída. Uma equipa de apoio psicológico está a dar assistência a doentes, familiares e profissionais, informou o centro hospitalar.

Na conferência de imprensa diária, a diretora-geral da Saúde disse que o cancelamento de consultas e cirurgias será decidido por cada unidade. Graça Freitas admitiu que os casos vão aumentar nos próximos dias mas considera que o país não está ainda numa fase de aumento exponencial da epidemia.