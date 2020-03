Espanha já supera os 3000 casos ativos de Covid-19, que causaram mais de 80 mortes. Apesar das medidas adotadas pelo Governo, o coronavírus não para de se espalhar. Depois do caso confirmado de Javier Ortega Smith, membro do VOX no parlamento espanhol, o vírus chegou ao próprio Governo, após confirmação dos testes positivos realizados à ministra da igualdade, Irene Montero. Algo que obrigou, seguindo os protocolos, a realizar testes a todos os membros do governo, especialmente a Pablo Iglesias, vice-presidente do Governo de Espanha e líder do Unidas Podemos, que mantém uma relação afetiva com Irene Montero.

Pablo Iglesias e Irene Montero estão agora em quarentena na sua casa em Madrid, a partir de onde têm transmitido uma mensagem de tranquilidade aos cidadãos pelas redes sociais. Através das suas contas de Twitter, os dois enviaram mensagens similares. Ambos afirmam que a ministra “está bem”, e pedem que os cidadãos sigam as instruções das autoridades da saúde, apelando à responsabilidade social. Os dois membros do governo aproveitaram ainda para destacar e agradecer o trabalho dos professionais da saúde espanhóis.

Este caso afetou também a família real espanhola, devido a um ato realizado na passada sexta-feira, onde Letizia Ortiz, rainha de Espanha, se cruzou com Irene Montero. Por isso, os reis de Espanha foram submetidos também aos testes do coronavírus, mas ainda estão à espera de conhecer os resultados. No entanto, a família real tem cancelado eventos na sua agenda como medida de precaução.

A infecção da ministra não impediu as críticas e a polémica. A oposição recrimina a ministra da igualdade por não ter cancelado as manifestações realizadas no passado 8 de Março, Dia da Mulher, manifestação a que a própria ministra assistiu e que poderá ter causado o contágio.