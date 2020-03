Setembro não parece assim tão longe. Pode ser um pouco como sair do outro lado da onda. Uma espécie de tsunami epidemiológico, em que o novo coronavírus faz o papel de vilão, ameaçando dar cabo de tudo o que sejam eventos culturais e de entretenimento. Assim, a bandeira do Comic Con surge como um último castelo, uma linha onde pode começar a imaginar-se um período de normalização. E, assim, chegaremos à sétima edição, depois de quatro em Matosinhos e duas já em Oeiras, o bastião da cultura pop deverá reclamar uma vez mais o Passeio Marítimo de Algés e a novidade é que o recinto irá ganhar um espaço novo, onde os convidados poderão ser vistos por todos os visitantes.

Mike Deodato, Paco Roca, Roberto Gomes e Miguelanxo Prado são, para já, os primeiros nomes confirmados desta edição que irá decorrer entre os dias 10 e 13 de setembro. Mas se o cartaz está longe ainda de ser prometedor, assume protagonismo a transformação do recinto, com a organização a fazer um diagnóstico do que correu melhor e pior nas anteriores edições, para melhorar a experiência, seja proporcionando mais sombras, entretenimento em momentos de espera e o tal espaço aberto por onde todos os convidados do evento vão passar, e que funcionará como montra, já que a maior crítica que muitas das queixas que chegaram à organização no ano passado prendem-se com as centenas de nerds que ficaram a cozer ao sol durante horas na esperança de deitar uma mirada à actriz de Stranger Things Millie Bobby Brown. Os fãs ficaram decepcionados, e este ano a Comic Con quer fazer as pazes, prometendo mais reis e rainhas para o baile, figuras do cinema, televisão, banda desenhada, literatura, cosplay, videojogos, música e Youtube, que vão participar em painéis de perguntas e respostas, sessões de autógrafos e fotografias.

O evento dá sinais de querer apostar na expansão, e além das dores de crescimento, que se repercutem sobretudo nos visitantes, este ano a receita passa por alargar o cardápio com exposições temáticas, torneios de videojogos, ante-estreias exclusivas e outras surpresas. Até que se chegue às primeiras núpcias, os curiosos podem contar com a publicidade descarada desses meios de informação que se limitam a emitir propaganda.

Entretanto, os bilhetes serão postos à venda, e isto numa altura em que, além dos mundos e fundos prometidos, as únicas confirmações são na área da Banda Desenhada e Literatura. Seja como for, quando também entre nós a cultura geek adquire cada vez maior expressão, para quem está de fora a grande questão é saber quando é que este elemento infecioso irá fazer jus à sua fama e desenvolver uma atitude crítica e empenhada, de modo a que o fenómeno entre nós não se restrinja a um baile de máscaras frequentado por adolescentes que ritualizam entre si a igreja universal do reino escapista.