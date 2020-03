A linha SNS 24 tem estado em baixo durante as últimas horas, sendo em alguns casos impossível estabelecer qualquer ligação com o serviço. Há uma semana que se registam picos de procura com as chamadas atendidas a rondar as 10 mil e ainda milhares de chamadas em espera e que ficam por atender.

Contactada pelo i sobre a indisponibilidade da linha às 13h desta quinta-feira, a SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, que gere o centro de contacto do SNS, remeteu para um comunicado publicado no site do organismo, onde se explica que o “excesso de chamadas recebidas criou um pico que gerou alguma instabilidade da linha SNS 24” e "que estão a ser efetuadas intervenções técnicas pela operadora com o objetivo de regularizar o serviço com a máxima brevidade". Não é contudo apontado um prazo para a regularização da linha.

Perante sintomas suspeitos de infeção respiratória e se teve contacto com um caso suspeito de Covid-19, o conselho das autoridades é para que a população não se dirija de imediato aos serviços de saúde, aguardando aconselhamento. Apenas em casos de urgência deve contactar o 112. No SNS24.gov.pt pode esclarecer as dúvidas relacionadas com o Covid-19 e despistar sintomas.