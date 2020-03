A primeira e segunda divisão espanhola de futebol foram suspensas, confirmou esta quinta-feira a Liga do país vizinho.

A decisão chega depois de ser conhecida a quarentena decretada ao plantel do Real Madrid. A medida é válida pelo menos para as próximas duas jornadas.

"Tendo em conta as circunstâncias conhecidas esta manhã, referentes à quarentena estabelecida no Real Madrid e dos possíveis casos em jogadores de outros clubes, a La Liga considera que estão atingidas as circunstâncias para que se siga para a seguinte fase de protocolo de atuação contra o Covid-19. Em consequencia, (...), determina a suspensão, pelo menos, das próximas duas jornadas", escreveu em comunicado.

Ainda antes a Real Federação Espanhola de Futebol tinha anunciado a suspensão de todas as competições não profissionais.