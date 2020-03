Dois meses depois de terem soado os alarmes, é oficial: o coronavírus descoberto em Wuhan e que já infetou mais de 100 mil pessoas em todo o mundo, a maioria na China, foi esta quarta-feira declarado uma pandemia pela Organização Mundial de Saúde, a segunda do século depois da crise da gripe A em 2009. Muitos diziam há várias semanas que tecnicamente já o era, todos os continentes tinham casos, com alguns países com focos de transmissão. Nas últimas duas semanas, os casos fora da China aumentaram 3 vezes. O diretor-geral da OMS sublinhou que não muda a avaliação de risco e o apelo para que todos os países tentem conter a propagação do vírus. É a primeira pandemia de um coronavírus, disse Tedros Adhanom Ghebreyesus, que acredita que é também a primeira pandemia que pode ser controlada. É o que parece estar a acontecer na China.